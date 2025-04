No município de Cacuaco, em Luanda, duas mulheres drogaram os seguranças de um estabelecimento comercial para que o resto do grupo pudesse assaltar um estabelecimento comercial. Os guardas ficaram inconscientes e um deles acabou por perder a vida.

Estão envolvidas nove pessoas, mas foram detidas apenas sete, que foram entretanto encaminhados para o juiz de garantias pelos crimes de associação criminosa e homicídio qualificado, de acordo com o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Luanda, Fernando de Carvalho.

O crime ocorreu no bairro Boa Esperança, no parque de estacionamento que está junto ao armazém do estabelecimento comercial. A quadrilha, depois de as mulheres drogarem e amarrarem os seguranças, apropriou-se do uniforme dos vigilantes e tentou arrombar a porta principal do armazém, mas o alarido despertou a atenção dos populares que começaram a clamar por socorro.

Os assaltantes, ao ouvirem os gritos dos populares, desistiram de entrar no armazém e fugiram, abandonando a viatura de apoio, as garrafas de oxigénio e o maçarico usados no crime.

Após uma denúncia, o SIC conseguiu localizar sete envolvidos, que foram apresentados esta segunda-feira, em Cacuaco, enquanto diligências prosseguem para deter os demais elementos.