Uma nova escola do primeiro ciclo de ensino foi inaugurada no município do Cazenga, propriamente na zona do Kalawenda, esta semana.
Denominada António Francisco Neto, a nova instituição vai ajudar a colocar muitas crianças e adolescentes do Kalawenda e arredores de volta ao sistema de ensino, num bairro onde a falta de salas de aula tem deixado muitos alunos fora da escola.
Na ocasião, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, Jaime Correia Victor, em representação do ministro Diamantino Pedro Azevedo, considerou o momento como um acto de bastante significado na comunidade do Kalawenda, porque promove a educação e um verdadeiro espaço de aprendizagem para a juventude.
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