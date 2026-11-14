Com 12 salas de aulas, a instituição vai ajudar a colocar muitas crianças e adolescentes do Kalawenda e arredores de volta ao sistema de ensino.

Uma nova escola do primeiro ciclo de ensino foi inaugurada no município do Cazenga, propriamente na zona do Kalawenda, esta semana.

Denominada António Francisco Neto, a nova instituição vai ajudar a colocar muitas crianças e adolescentes do Kalawenda e arredores de volta ao sistema de ensino, num bairro onde a falta de salas de aula tem deixado muitos alunos fora da escola.

Na ocasião, o secretário de Estado para o Petróleo e Gás, Jaime Correia Victor, em representação do ministro Diamantino Pedro Azevedo, considerou o momento como um acto de bastante significado na comunidade do Kalawenda, porque promove a educação e um verdadeiro espaço de aprendizagem para a juventude.

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