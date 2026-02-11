Uma jovem de 17 anos foi detida pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) do Namibe depois de confessar ter enterrado vivo o seu filho recém-nascido no deserto porque o namorado recusou aceitar a paternidade da criança, disse ao Novo Jornal fonte policial.

Tudo aconteceu na localidade das Salinas, 20 dias depois da jovem mulher ter dado à luz, de acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC no Namibe, José Lolina.

A mãe começou a notar comportamentos estranhos da parte do companheiro e chamou-o para conversar, e, durante o diálogo, o homem terá negado a paternidade da criança e foi daí que ela tomou a decisão de não criar o bebé também.

Sem ser vista pela família, explica o SIC, "a menina deslocou-se com o filho até ao deserto, onde cavou um buraco de aproximadamente 50 centímetros de profundidade, de seguida enterrou o bebé ainda vivo, e regressou a casa".

Questionada pelos familiares sobre o paradeiro do pequeno Zacarias, a mãe confessou o delito dizendo que "enterrou o bebé no deserto".

Depois destas declarações, os familiares fizeram uma participação às autoridades policiais, o SIC desencadeou uma investigação que culminou com a localização da criança, mas sem vida.

No local, foi realizado a exumação do corpo, que foi depositado na morgue do centro de saúde António João Crisóstomo, onde foi submetido a uma autopsia.

Após a localização do menor, a jovem, de 17 anos foi detida e encaminhada para o juiz de garantias, concluiu o porta-voz do SIC-Namibe, José Lolina.