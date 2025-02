Cinco pescadores que haviam desaparecido a bordo de uma embarcação artesanal, no mar da província do Namibe, foram encontrados e resgatados com vida este domingo,16, pela tripulação de um navio petroleiro da Sonangol, a 65 milhas da costa, na rota de navios internacionais, soube o Novo Jornal.

O resgate aconteceu na madrugada, quando os cinco marinheiros, à deriva, foram encontrados e entregues ao subgrupo multissectorial do Tômbwa para serem vistos por um médico.

Na província do Namibe, vários são os relatos de pescadores desaparecidos no mar, que na sua maioria, são encontrados semanas depois sem vida, mas desta vez não foi o caso destes cinco que se encontravam à deriva desde dia 7 deste mês.

Entretanto, um dia depois do desaparecimento destes pescadores, uma embarcação de pesca artesanal, com 15 marinheiros a bordo, naufragou durante a actividade pesqueira, a oito milhas da costa, no município do Tombwa.

Estes foram todos resgatados com vida, minutos depois, graça à pronta intervenção de outros barcos que se encontravam na mesma zona de pesca.

A Capitania do Porto do Namibe realça que a não observância das regras de navegação tem sido a principal causa para estas situações.