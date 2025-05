Namibe: Seguranças roubam carteiras da escola Maria de Lurdes Van-Duném para as vender e simulam assalto realizado por desconhecidos

A escola Maria de Lurdes Van-Duném, na província do Namibe, tem sofrido vários assaltos nos últimos meses, actos que segundo os seguranças foram praticados por meliantes, mas as autoridades descobriram que eles são os protagonistas dos roubos para venderem as carteiras.