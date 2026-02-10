O Serviço de Investigação Criminal (SIC) desmantelou um ponto de venda de cocaína no município de Moçâmedes, província do Namibe, e, na mesma operação deteve em flagrante delito um traficante.

No decurso da operação, foi apreendida uma quantidade de cocaína que estava a ser comercializada a 10 mil kwanzas, por cada unidade, explica o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Namibe, José Lolina.

Para além da droga, acrescenta José Lolina, apreendeu-se igualmente em posse do traficante 178 mil kwanzas, presumivelmente resultante das vendas da droga.

A acção policial foi realizada na cidade de Moçâmedes, no fim-de-semana, pelos agentes do órgão naquela circunscrição e culminou com a detenção do indivíduo de 28 anos, implicado no crime de tráfico de droga.