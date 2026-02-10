No decurso da operação, foi apreendida uma quantidade de cocaína que estava a ser comercializada a 10 mil kwanzas, por cada unidade, explica o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Namibe, José Lolina.
Para além da droga, acrescenta José Lolina, apreendeu-se igualmente em posse do traficante 178 mil kwanzas, presumivelmente resultante das vendas da droga.
A acção policial foi realizada na cidade de Moçâmedes, no fim-de-semana, pelos agentes do órgão naquela circunscrição e culminou com a detenção do indivíduo de 28 anos, implicado no crime de tráfico de droga.