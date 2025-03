No Namibe, um homem, funcionário do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (MINJUSDH), foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) por espancar a professora da filha, depois desta o ter alertado sobre o comportamento da adolescente.

O encarregado de educação foi preso nesta terça-feira, 25, depois de as autoridades terem tomado conhecimento da situação que aconteceu num colégio do município de Moçâmedes.

O acusado foi notificado depois de a direcção do colégio descobrir que a adolescente, de 14 anos, segundo a professora em declaração ao SIC, faz uso de substâncias tóxicas.

Para além disso, de acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Namibe José Lolina, a menina também furtava dinheiro do caixa da cantina do colégio, para fins pessoais.

O homem não aceitou a acusação que recaiu sobre a sua filha, e, enfurecido com a situação, começou a agredir a professora com vários golpes no rosto, causando-lhe hematomas, e, de seguida, foi-se embora e levou a sua filha.

A direcção do colégio fez uma participação ao piquete do SIC e os agentes detiveram-no horas depois no interior de um estabelecimento comercial.

Mediante esta situação, o funcionário do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, de 38 anos, será encaminhado para o juiz de garantias.