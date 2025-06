O Serviço de Investigação Criminal (SIC) esclarece que o estrangeiro tinha solicitado visto de entrada nos EUA e foi nessa altura que a Embaixada dos EUA verificou as irregularidades nos seus documentos.

O homem foi detido por atribuição de falsa qualidade, falsificação de documentos e imigração ilegal.

De acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, Manuel Halaiwa, o nigeriano é vendedor de acessórios de automóveis no mercado informal dos correios.