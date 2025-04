No dia mundial do autismo, PR visitou Centro de Ciências de Luanda e deixou-se pintar por crianças com necessidade especiais

O Presidente da República (PR) João Lourenço, em clima de grande descontração, deixou-se pintar por duas crianças com diferentes níveis de transtorno do espectro autista, esta quarta-feira, 2, no quadro do dia mundial do autismo, no Centro de Ciências de Luanda.