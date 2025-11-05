Norberto Sodré João é o novo presidente do Tribunal Supremo, sucedendo a Joel Leonardo, que renunciou ao cargo em Agosto.

O juiz conselheiro foi nomeado esta quarta-feira, 5 de Novembro, pelo Presidente da República.

Depois de o Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) ter homologado o resultado da eleição, o Chefe de Estado escoilheu Norberto Sodré, um dos três nomes que disputavam a vaga de presidente do Tribunal Supremo.

Segue-se agora a cerimónia de tomada de posse, e, depois de empossado, o novo presidente do Supremo assume a liderança das sessões plenárias da instituição, dirige o Conselho Superior da Magistratura Judicial, representa o poder judicial em actos oficiais e conduz a política judiciária interna do Tribunal Supremo.