Corria o ano de 1992 e Angola vivia um momento de esperança único de que o conflito armado poderia estar mesmo a terminar quando João Paulo II chegou ao país para a primeira visita de um Papa e o primeiro dos três que atravessaram a vida de três mulheres angolanas.

Foi na missa campal deste Domingo, 19, no Kilamba, Luanda, que o Novo Jornal encontrou três mulheres angolanas que depois de João Paulo II, receberam nas suas vidas Bento XVI, em 2009, e agora Leão XIV: Marta Fonseca, Anabela Cativa e Jolindo da Rosa Pinto.

As três sabem bem o que mais desejam ver acontecer com a ajuda desta passagem de Leão XIV por Angola. E foi isso que contaram ao Novo Jornal.

Jolindo da Rosa Pinto disse participar desta terceira visita de um Papa a Angola na esperança de ver o país abençoado e livre de doenças, delinquência, fome e desigualdades sociais.

Agora com 59 anos de idade, Jolindo Rosa Pinto recorda-se bem que em 1992, num contexto de guerra civil em Angola, o Papa João Paulo II veio trazer esperança de paz e união entre os angolanos.

O desejo que se materializou 10 anos depois, em 2002, com a assinatura dos Acordos de Paz, a 04 de Abril.

Já Marta Fonseca, de 62 anos, que participou pela primeira vez da visita de um Papa na província da Huila, acredita que a visita de Leão XIV vai acelerar o processo de reconciliação nacional entre irmãos, sublinhando que o Pontífice vem como mensageiro da paz.

Para Anabela Cativa, o visita do Papa João Paulo II, em 1992, chegou em bom momento, pois havia acabado de perder o marido, nos conflitos daquele ano na província do Huambo.

Com um filho de 2 anos na altura, Anabela Cativa afirma ter encontrado luz nas palavras do Papa, tendo em 1997 vindo para Luanda, onde participou da missa do Papa Bento XVI, em 2009, destacando que a visita do Papa Leão XIV servirá para agradecer a Deus pela saúde do filho e dos três netos.