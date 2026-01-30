Numa altura em que, segundo dados do último Inquérito de Indicadores Múltiplos de Saúde 2023/24, 40% das crianças menores de cinco anos sofrem de desnutrição crónica, o programa para o combate à desnutrição infantil viu as verbas emagrecerem 26% no presente exercício económico.

O Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2026 vai direccionar, através do Programa de Expansão e Melhoria do Sistema Nacional de Saúde, mais de 1,697 mil milhões de kwanzas para o combate à desnutrição infantil. A verba, tal como constatou o Novo Jornal, sofreu um corte de mais de 607 milhões de Kz, ou seja, 26%, se comparado ao OGE passado, cotado em 2,305 mil milhões Kz, numa altura em que a desnutrição crónica afecta quatro em cada 10 crianças no País com menos de cinco anos, uma das mais elevadas taxas a nível mundial, segundo o relatório do Programa Alimentar Mundial (PAM).

Segundo o relatório, até ao ano passado, Angola estava entre os países com mais desigualdade em todo o mundo, com 31% da população (11,6 milhões de pessoas) a viver abaixo da linha da pobreza.

"O baixo nível de escolaridade e os maus resultados em matéria de saúde colocam o País em 150.º lugar entre 193 no Índice de Capital Humano", diz o PAM, citado pela Lusa, acrescentando que a pobreza infantil extrema é generalizada, com uma em cada três crianças com menos de 15 anos a viver com menos de dois euros por dia.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/