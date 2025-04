Tedros Adhanom Ghebreyesus, o chefe global da OMS, aproveitou o 13º Encontro do Corpo Negocial Intergovernamental da OMS para o Acordo sobre a Pandemia, que decorre na Suíça até ao próximo dia 11, para avisar lançar uma severa advertência à Humanidade.

"A próxima epidemia não é um risco, é uma certeza epidemiológica", disse o director-geral da OMS na abertura dos trabalhos, contextualizando a frase dramática com o actual cenário global de guerras na Ucrânia, Médio Oriente ou, entre outras, no Sudão.

É que Tedros Ghebreyesus, perante a "certeza" de que a Humanidade será confrontada com uma nova e devastadora pandemia, que pode acontecer "daqui a anos ou já amanhã", lembrou que se as guerras são dramáticas e devastadoras, muitas as vidas que se perdem, as pandemias podem ser "muito mais graves".

E, neste mesmo contexto, o chefe da OMS lembrou que, apesar do aviso da pandemia da Covid 19, e dos efeitos que ainda perduram, o mundo parece estar muito pouco receptivo a investir na procura de soluções que impeçam a nova epidemia, ou a preparar-se para ela, quando se mostra muito sensível a lidar com as guerras.

Isto, porque "a próxima pandemia não vai esperar que as coisas (conflitos e crises no mundo) acalmem" e, acontecendo "já amanhã ou em 20 anos", é certo e seguro que "vai acontecer" e "é bom que estejamos preparados" porque a sua ocorrência "é uma certeza epidemiológica".

Os exemplos que deixou nesta abertura dos trabalhos do Acordo da OMS para as Pandemias, que já vai na sua 13ª edição, baseados em números, são factos históricos: a Covid matou 7 milhões de pessoas oficialmente mas a verdade será mais próxima dos 20 milhões, além de que destruiu mais de 10 biliões USD (10 triliões na numeração anglo-americana) da economia global.

Tedros Adhanom Ghebreyesus disse ainda que os avisos para a inevitabilidade de uma nova pandemia estão nas notícias todos os dias, desde os novos surtos de Ébola ou Marburg, ou as várias gripes aviárias ou suínas, que começam a passar para a população humana.

"A Covid pode parecer já uma memória distante - (durou de 2020 a 2023) -, tapada já pelos conflitos mais mediáticos e crises geopolíticas, mas a nova pandemia não vai esperar que as coisas fiquem mais calmas, surgirá a qualquer momento", apontou, como se pode ler na página oficial da OMS online.

Por fim, entre outras advertências, Adhanom Ghebreyesus pediu aos lideres mundiais para não se distraírem porque se o mundo não estiver preparado, a próxima pandemia poderá ser muito mais catastrófica, tanto para a vida humana como para a economia global, que a da Covid 19.