A operação "Prolongado Seguro", que a Polícia Nacional (PN) levou a cabo durante o fim-de-semana prolongado, resultou na aplicação de 2.639 multas por diversas infracções ao Código de Estrada a condutores, a nível nacional.

Durante a operação, a Polícia interveio em 91 acidentes de viação, tendo como principais causas o excesso de velocidade, a ultrapassagem irregular e a condução sob efeito de álcool, que resultaram em 26 mortes e 111 feridos.

No domínio do combate à criminalidade, a Polícia realizou um total de 2.095 acções e interveio em 341 bairros classificados como críticos, com destaque para as províncias de Luanda, com 64, Cuanza-Norte, com 53, Benguela, com 52, e Cabinda, com 31.

Foram realizadas 120 micro-operações e 92 acções de cumprimento de mandados de detenção, tendo sido interpelados 15.704 cidadãos, viaturas e motociclos suspeitos, e efectuadas 72 buscas e revistas.

Estas acções resultaram na detenção de 367 cidadãos suspeitos, sendo 12 por homicídio, 89 por ofensas à integridade física, 12 por ameaças de morte, 11 por abusos sexuais de menores, dois por agressões sexuais, 142 por furtos, 130 por roubos, 10 por posse de estupefacientes e dois por posse ilegal de armas de fogo.

No domínio do trânsito e da segurança rodoviária, para além das multas, a PN montou 832 barreiras de controlo de tráfego rodoviário e realizou 629 operações "Stop" para fiscalização do trânsito.

Segundo o director de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando-Geral da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues, durante a operação "Prolongado Seguro" foram empregues 34.069 efectivos e meios diversos em todo o território nacional.

Internamente, a Polícia registou seis infracções disciplinares, que resultaram na instauração de processos disciplinares contra efectivos por má conduta policial.

A Polícia considera estável a situação da criminalidade no País e agradece a colaboração dos cidadãos, por observarem as recomendações das autoridades, bem como pelas denúncias feitas aos órgãos competentes.