A Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola (OPEA) defende que a revisão da Proposta de Lei sobre a Liberdade de Religião e de Culto, em consulta pública, deve criar directrizes claras para regular e supervisionar as actividades religiosas e conter medidas especificas que garantam a harmonização das famílias e da sociedade angolana.

O Bastonário da OPEA, Bernardo Hilton dos Santos, depois de ter sido recebido pelo vice-presidente da Assembleia Nacional, Américo Cuononoca, defendeu ainda ainda que a proposta deve criar parcerias com as igrejas que sejam capazes de direccionar a sua missão para o progresso e bem-estar das comunidades.

Em Angola, o Instituto Nacional de Criança (INAC), coloca alguns líderes religiosos no topo dos predadores sexuais de crianças, sendo considerados entre os que mais surgem envolvidos em casos de pedofilia e abuso de crianças.

Face a essa realidade, a OPEA mostrou "grande preocupação", sublinhando que tais práticas são "reprováveis a todos os níveis", considerando que essa realidade coloca à instituição um desafio sobre a moralização da sociedade.

Refira-se que a revisão da Proposta de Lei sobre a Liberdade de Religião e de Culto, tem como objectivo ajustar o diploma à realidade social actual, introduzindo maior regulação e transparência

A proposta de Lei procura equilibrar a liberdade de culto com a necessidade de ordem pública e a harmonia familiar e social, reforçando o papel do Estado na supervisão do exercício religioso.

O documento proíbe a realização de cultos em quintais ou residências, exigindo locais apropriados e reconhecidos, exigindo ainda, a obrigatoriedade de formação superior em teologia para líderes religiosos, incluindo pastores e padres, tanto nacionais como estrangeiros.