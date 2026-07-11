Pacientes do Instituto Angolano de Controlo de Câncer (IACC) queixam-se de atrasos no atendimento na unidade especializada de saúde em Luanda. Direcção hospitalar refuta acusações, dizendo que tudo tem feito para mitigar o problema.

Doentes portadores de doenças cancerígenas queixam-se de mau atendimento no Instituto Angolano do Câncer, em Luanda, sobretudo no que diz respeito aos meios de diagnóstico.

Segundo informações a que o Novo Jornal teve acesso, houve uma mudança de técnicos afectos ao laboratório de análises clínicas e, "desde a mudança da equipa, os exames deixaram de ser entregues dentro dos prazos normais. Muitos pacientes realizaram exames nos dias 5 e 15 de Junho e, até à presente data, continuam sem receber os resultados".

De acordo com as mesmas informações, em consequência disso, os médicos não conseguem dar continuidade às consultas e aos tratamentos, sendo obrigados a fazerem sucessivas remarcações de consultas.

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