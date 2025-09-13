Do número geral de casos de violência doméstica registados em 2024, mais de mil foram resolvidos. Já no quadro da protecção dos direitos da criança, o MASFAMU, por via do INAC, registou 13.319 ocorrências de violência contra menores. Secretário de Estado para o Interior classificou a violência doméstica como um "câncer".

Em 2024, o País registou 2.519 casos de violência doméstica, com grande incidência para a violência contra a mulher, com 71% de ocorrências. Em contrapartida, os registos apontam as províncias de Cabinda, com 393 casos, Luanda (295), Lunda-Norte (284), Moxico (246), Kwanza-Sul (218) e Kuando-Kubango (210), com as somas mais altas, num total de 1.646, correspondentes a 65%.

Do número geral de ocorrências, mil 773, correspondentes a 70%, foram resolvidas em 15 províncias de Angola, sendo Luanda, Moxico, Cabinda e Kwanza-Sul com as maiores cifras. Os dados do Anuário Estatístico da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), explicam que, no primeiro trimestre, foram encaminhados às autoridades judiciais 144 casos, no segundo trimestre 243. Já nos dois últimos trimestres, foram 477 e 959 casos.

Quanto à tipologia dos crimes, nos últimos 12 meses do ano passado destacam-se abandono familiar (940), violência sexual (14), violência patrimonial (143), violência psicológica (257) e violência física (114).

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/