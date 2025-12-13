Instituto Nacional de Luta contra a Sida (INLS) esclarece que, por enquanto, o País carece de condições financeiras e técnicas para implementar, no Sistema Nacional de Saúde, o Lenacapavir, novo medicamento para a prevenção e tratamento do VIH/Sida.

Angola carece de condições técnicas e económicas para introduzir o Lenacapavir - medicamento de acção prolongada usado na prevenção do HIV -, no Sistema Nacional de Saúde. A informação foi avançada na passada quarta-feira, 10, em Luanda, pelo director-geral adjunto do Instituto Nacional de Luta contra a Sida (INLS), José Van-Dúnem.

O Lenacapavir é um anti-retroviral injectável de última geração, aprovado em várias partes do mundo desde 2022 e recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O fármaco bloqueia a replicação do vírus e é considerado mais eficaz contra estirpes resistentes, sendo necessárias apenas duas doses anuais, uma das suas principais inovações.

Embora, em Outubro, a directora-geral do INLS, Lúcia Furtado, tenha avançado a intenção de o País introduzir o referido medicamento no País, à ANGOP, José Van-Dúnem assegura que "ainda não há nenhum processo oficial de implementação". O responsável explica que a adopção de um novo medicamento no programa nacional exige estudos clínicos internos, definição das populações prioritárias, análise de impacto comportamental e uma forte avaliação económica.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/