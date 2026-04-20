Quando Leão XIV chegou ao Lar de idosos de Muangueje, em Saurimo, Lunda Sul, já se sabia que a sua missão ali era realçar e avisar para a tragédia que é os mais velhos serem acusados de feitiçaria pelos seus familiares e foi isso que aconteceu, lembrando que pos mais velhos são os guardiães da sabedoria dos povos.

Uma senhora, que viveu na pele essa violência, contou a Leão XIV a sua experiência trágica, acusada que foi pelos seus filhos de ser feiticeira e estar a provocar problemas nos seus filhos, netos dela, através desse alegado feitiço, estando apenas a salvo por ter sido acolhida nesta instituição.

A resposta da idosa não podia ser mais esclarecedora. Falando em tchokwe, a língua local, dirigindo-se ao Papa, descreveu que perguntou aos seus filhos se ela, que os tinha criado com amor, como poderia agora ser ela a fazer mal aos seus netos?

Foi em representação de todos os idosos, que esta mulher contou que se encontra no lar há cinco meses porque os seus filhos a acusaram de ser feiticeira e a queriam matar.

"Já pegaste feitiço e os nossos filhos estão sempre doentes. Eu, vossa mãe é que vou matar os vossos filhos, eu que vos criei e não morrestes? Esta é a razão pela qual estou aqui, porque os meus próprios filhos acusaram-me deste crime, pegaram sacos para ser embrulhada e atirada ao rio", contou, citada pela Lusa através da TPA.

Ouvindo este depoimento dramático, muito bem conhecido da Igreja Católica em Angola, que lida com casos semelhantes em todo o país, e os seus Bispos (CEAST) regularmente criticam este fenómeno criminoso, o Papa Leão XIV avisou que os idosos devem ser apoiados mas também escutados.

Sabendo-se que a questão da feitiçaria é muitas vezes usada pelos familiares para se livrarem do fardo de terem que cuidar dos mais velhos, devido à pobreza material e à miséria humana que resulta do subdesenvolvimento, o Papa Leão XIV manifestou apreço pelas iniciativas das autoridades angolanas em favor dos idosos, defendendo que estes não devem ser apenas apoiados, mas escutados, porque "guardam a sabedoria de um povo".

Leão XIV dirigiu esta mensagem na visita que realizou hoje a um lar de idosos, em Muangueje, Saurimo, capital da província da Lunda Sul.

"Gostaria de manifestar o meu apreço às autoridades angolanas pelas iniciativas em favor dos idosos, bem como a todos os colaboradores e voluntários", disse o Papa, citado pela televisão angolana TPA, frisando que o cuidado das pessoas mais frágeis é um sinal muito importante da qualidade da vida social de um país.

Segundo Leão XIV, os idosos não devem ser apenas assistidos, "mas, em primeiro lugar" devem ser escutados, pois guardam "a sabedoria de um povo".

"E temos de lhes ser gratos, pois enfrentaram grandes dificuldades pelo bem da comunidade", referiu.

O Papa disse esperar que os idosos possam viver realmente no lar num ambiente familiar.

O lar acolhe 64 idosos, na sua maioria mulheres (36), tendo sido recentemente reabilitado com o apoio de algumas empresas, sobretudo do setor extrativo.

Na sua mensagem, os idosos agradeceram a presença do Papa naquele lar, frisando que a visita é motivo de uma grande alegria.

O Papa, que seguiu para a Sé Catedral e depois, no ponto mais alto desta visita, a celebração da missa campal na Esplanada de Saurimo.

Leão XIV, que cumpre a penúltima etapa da sua visita a Angola, deixou Luanda na manhã de hoje, para Saurimo, regressando à capital angolana depois das 15:00, para o encontro com bispos, sacerdotes, consagrados, consagradas e agentes pastorais.

O fim desta visita do Papa, que se encontra desde sábado em Angola, está programado para terça-feira, quando deverá seguir para a Guiné Equatorial, a última etapa do périplo pelo continente africano, que termina na quinta-feira e que incluiu ainda Argélia e Camarões.