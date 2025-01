Passageiro de vôo para Cabinda apanhado com mais de 300 mil dólares no AIAAN

Um homem de 27 anos, natural do Lucapa, residente em Luanda, que pretendia sair do País com mais de 300 mil dólares a partir da rota doméstica de Cabinda, foi apanhado pelas autoridades do Aeroporto Internacional António Agostinho Neto (AIAAN), na província de Icolo e Bengo.