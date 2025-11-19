Os passageiros da TAAG continuam a queixar-se do cancelamento de voos nacionais e internacionais à última hora, sem que a companhia assuma as responsabilidades de hospedagem e alimentação, soube o Novo Jornal, que contactou a transportadora para os devidos esclarecimentos, mas a companhia não se mostrou disponível, alegando que estes assuntos são de interacção entre os passageiros e as equipas de operações presentes no aeroporto.

Na cidade de Cape Town, na África do Sul, passageiros com destino a Luanda viram o seu vôo cancelado durante dois dias, esta semana, e asseguram que o problema com os voos de Angola não é de agora.

Quem também viu cancelado o voo durante dois dias, recentemente, foram os passageiros com destino à cidade do Cabo, na África do Sul.

Internamente, na rota doméstica, o problema de cancelamento de voos tem sido recorrente, principalmente para os passageiros que viajam entre Luanda/Cabinda.

Recentemente, o passageiro Mateus Afonso Simão, que pretendia viajar para a cidade do Lubango, província da Huíla, viu também o seu vôo cancelado sem explicações.

Segundo este passageiro, a TAAG inclusive trocou por quatro vezes o horário de partida.

Alguns passageiros contaram ao Novo Jornal que quando assim acontece, a TAAG não tem assumido as suas responsabilidades e, em alguns casos, as pessoas não têm onde ficar.

Esta segunda-feira,17, dezenas de passageiros que pretendiam viajar para Cabinda a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN) foram surpreendidos com mais um cancelamento. A situação gerou, naquele imponente aeroporto, uma onda de protesto que levou a Polícia a intervir.

Ao Novo Jornal, os passageiros disseram que protestaram porque a TAAG não só não lhes comunicou o cancelamento antecipadamente, como os abandonou à sua sorte.

"A TAAG já devia ter melhorado os serviços para Cabinda, é muito desrespeito pela população de Cabinda", queixaram-se.

Ao Novo Jornal, os passageiros defenderam que a direcção da TAAG tem de melhorar urgentemente a sua gestão.