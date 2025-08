A companhia aérea privada Fly Angola, que serve uma rede de destinos em Angola, tem cancelado nos últimos dias os seus voos, sem qualquer explicação aos passageiros, que se dizem agastados por saberem do adiamento da viagem somente no aeroporto, na hora agendada para o embarque, apurou o Novo Jornal.

Dezenas de passageiros da companhia aérea acusam a Fly Angola de não estar a responsabilizar-se pela hospedagem de passageiros que não têm residência nem familiares nos locais em que se encontram.

No fim-de-semana, a Fly Angola cancelou os seus voos, sem aviso, em quase todas as províncias onde opera.

Segundo os passageiros, a Fly Angola remarcou para esta semana todos os voos cancelados.

Quando questionam a companhia, relatam, a única informação que lhes é passada é que os cancelamentos são por ordem da central em Luanda.

Alguns passageiros chegam mesmo a querer de volta o dinheiro da aquisição dos bilhetes nas agências de viagens que também se vêem de mãos atadas quanto aos reembolsos.

Ao Novo Jornal, duas agências de viagens, uma em Benguela e outra no Lubango, na Huíla, contaram que também estão a ser surpreendidos por vários clientes a quererem de volta o seu dinheiro por conta do cancelamento de voos.

Segundo as duas agências de viagens, a Fly Angola, como parceiro, não lhes tem igualmente nada sobre o que se está a passar.

Mais de 60 passageiros da companhia na cidade do Lubango asseguram que foram surpreendidos na última sexta-feira, com o cancelamento do vôo para Luanda.

Segundo estes passageiros, a mudança foi em cima da hora da viagem e a Fly Angola não se quer responsabilizar pela acomodação de quem não tem familiares ou recursos para custear hospedagem até ao dia do vôo reprogramado.

Na Huíla, contam, mais de 60 passageiros viram cancelado, no sábado, o vôo, que depois foi adiado para a próxima quarta-feira, dia 6.

Sobre o assunto, o Novo Jornal contactou a Fly Angola, em Luanda, através do seu o departamento de operações, para os devidos esclarecimentos, mas esta companhia aérea solicitou a este jornal que enviasse, através do seu endereço electrónico, as questões, pelo que o Novo Jornal as endereçou e continua a aguardar pela resposta.