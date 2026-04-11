Do total (quase 140) de angolanos que se encontram a cumprir pena em Portugal, cento e vinte e seis possuem residência legal. Entre os crimes, destacam-se os delitos contra pessoas, seguidos dos crimes contra o património relativos a estupefacientes, bem como crimes contra a vida em sociedade. No geral, segundo RASI, África, com 43,3%, é o continente com o maior número de reclusos em terras lusas.

Cento e trinta e oito cidadãos angolanos encontram-se detidos nas cadeias de Portugal, aponta o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2025. O documento divulgado recentemente sublinha que, desse número, cento e vinte e seis possuem residência portuguesa.

Segundo o RASI, Angola surge como o quarto de um total de 19 países com o maior número de reclusos (num universo de 86 países), onde Brasil, com 669, ocupa o primeiro lugar e representa 28% dos estrangeiros presos, seguido por Cabo-Verde (com 419) e a Guiné-Bissau (com 193), cujas idades variam entre os 31 e 50 anos.

Quanto à tipologia dos crimes com maior peso entre os reclusos condenados, segundo o relatório, destacam-se os delitos contra as pessoas, seguidos dos crimes contra o património relativos a estupefacientes, bem como crimes contra a vida em sociedade.

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