Quase nove mil indivíduos com documentos angolanos encontravam-se até Outubro do ano passado na lista de espera de pedidos de asilo no Brasil. Angola é o terceiro país com mais solicitações na lista de espera liderada por Cuba, com 26.225, seguida da Venezuela (15.065). É também o país africano com mais requerimentos.

Os dados constam de um relatório "Resumo de Protecção" do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) naquele país sul-americano, referente a Outubro de 2024, mas divulgado apenas no final de Janeiro deste ano.

O documento da ACNUR-Brasil não especifica as razões dos pedidos de asilo apresentados pelos supostos angolanos no Brasil. Mas, no geral, grande parte dos pedidos é motivada por discriminação, violação dos direitos humanos, perseguição política e conflitos armados. De acordo com o relatório, o Brasil tinha 75.998 pedidos de asilo pendentes.

