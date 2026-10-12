Depois de chumbar 51% dos cursos em 2025, o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES) inicia, na próxima semana, a avaliação de 96 Instituições de Ensino Superior (IES), em 18 províncias do País.

O pente-fino aos institutos superiores e às universidades, no âmbito do processo de avaliação e acreditação da qualidade, vai decorrer de 19 a 23 deste mês.

Segundo o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, para assegurar a realização desta etapa, foram seleccionados 384 avaliadores externos, 96 gestores de procedimentos e 96 comissões de avaliação externa.

Nesta fase, serão avaliadas 96 Instituições de Ensino Superior, distribuídas por 18 das 21 províncias do País, das quais 34 estão localizadas em Luanda e 62 nas restantes províncias.

Concluída a avaliação externa, e à semelhança do procedimento adoptado nas fases anteriores, serão conhecidos, através do processo de acreditação, os níveis de qualidade das instituições avaliadas, bem como as medidas necessárias para melhorar o seu funcionamento e reforçar o seu impacto social.

O INAAREES é a instituição responsável pela avaliação e acreditação da qualidade do ensino superior em Angola. O processo de avaliação externa envolve a análise dos cursos por especialistas nacionais e internacionais, com base em critérios de qualidade previamente definidos.

Os cursos são classificados em diferentes níveis de acreditação, podendo obter acreditação plena ou condicional, dependendo do cumprimento dos critérios estabelecidos.