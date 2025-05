Segundo o relatório do INE, houve igualmente uma diminuição na percentagem das crianças completamente vacinadas com todos os antigénios básicos, passando de 31% para 28%.

Entre as crianças dos12 aos 23 meses, a percentagem das que receberam vacinação completa com antigénios básicos é maior na área urbana (44%) do que na área rural (14%), lê-se no documento.

Considera-se que as crianças estão totalmente vacinadas contra todos os antigénios básicos se tiverem recebido uma dose de BCG, três doses de cada vacina contra a poliomielite, vacina Pentavalente (DTP-HepB-Hib) e uma dose única da vacina contra o sarampo.

Em Angola, a vacina BCG é geralmente administrada à nascença ou no primeiro contacto clínico, enquanto as vacinas contra a poliomielite e a DPT-HepB-Hib são administradas aproximadamente nas 8, 16 e 24 semanas de idade.

A primeira vacina contra o sarampo deve ser administrada aos nove meses ou pouco depois. A nível nacional, Apenas 29% das crianças entre os 12 e os 23 meses e 23% das crianças entre os 24 e os 35 meses estão totalmente vacinadas com todos os antígenos básicos.

A percentagem mais elevada de crianças entre os 12 e os 23 meses que receberam vacinação completa com antigénios básicos registra-se a província de Luanda (47%), enquanto a província com a percentagem mais baixa é a do Moxico (4%).