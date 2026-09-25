A Polícia da Guarda Fronteira (PGF) deteve 313 cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) por se tentarem instalar clandestinamente em Angola através da província do Zaire.

Segundo a Polícia de Guarda Fronteira (PGF), os estrangeiros foram detidos esta semana, durante acções de combate à imigração ilegal realizadas pelos efectivos da 3.ª Unidade, nos limites fronteiriços.

Os cidadãos congoleses, que pretendiam entrar ilegalmente no território nacional, foram surpreendidos pelas autoridades durante o patrulhamento desenvolvido nas localidades do Mpala, Kuimba e Nóqui.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa da PGF, o grupo é composto por homens, mulheres e crianças e já foi encaminhado para o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) para posteriormente serem deportados para o país vizinho.