A Polícia de Guarda Fronteiras (PGF) foi reforçada com mais de 500 efectivos preparados tecnicamente em operações, visando o asseguramento das fronteiras, com o encerramento do curso de Capacitação Técnica de Especialistas de Operações, no Centro de Treinamento Especial Mártires da Môngua, no município do Ambriz, província do Bengo.

A formação visou capacitar os especialistas em planeamento e realização de operações, técnicas das forças, engenharia militar, reconhecimento de infantaria policial, educação patriótica, continências e honras militares, entre outras disciplinas.

Os efectivos aprofundaram conhecimentos em táctica fronteiriça, topografia, telecomunicações, preparação física, defesa pessoal, legislação aplicada à protecção de fronteiras, ética e deontologia policial, entre outras matérias de natureza operacional, técnica e administrativa.

O 2º comandante-geral da Polícia Nacional (PN), comissário-chefe Domingos Ferreira de Andrade, exortou os finalistas a elevarem os níveis de preparação técnica e a fortalecerem a capacidade de intervenção operacional, visando a melhoria dos resultados no asseguramento das fronteiras nacionais.

O número dois da PN apelou ainda aos efectivos para pautarem a sua actuação por uma conduta exemplar, firmeza e respeito pelos limites da lei, tendo sublinhado que a autoridade policial deve estar sempre ao serviço do cidadão, da Pátria e dos superiores interesses do Estado.