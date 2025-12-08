A Procuradoria-Geral da República (PGR) antecipou a audição do arguido Higino Carneiro, que estava marcada para sábado, dia 13, para esta terça-feira, 9, na Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP), mas mantém o dia 10 também para declarações, soube o Novo Jornal.

O general reformado vai ser ouvido esta terça-feira, após ser notificado oficialmente da acusação a semana passada.

Inicialmente, Higino Carneiro seria ouvido na quarta-feira,10, e no próximo sábado, mas a PGR recuou na decisão e antecipou a audiência do dia 13 para o dia 9, mantendo a audiência do dia 10.

Assim sendo, no dia 9, o político Higino Carneiro será ouvido sob o processo 48/20, em que foi indiciado do crime de burla qualificada, relacionado com o período em que foi governador de Luanda, processo que tem a ver com a compra de viatura para o GPL.

No dia 10, quarta-feira, o general reformado será ouvido sob a acusação do processo 46/19, de utilização de fundos públicos para fins particulares, quando exercia o cargo de governador da então província do Cuando Cubango.

O político foi constituído arguido pela Procuradoria-Geral da República por suspeitas de peculato e burla qualificada, alegadamente cometidos quando exerceu os cargos de governador do Cuando Cubango e de Luanda.

A acusação descreve um esquema que, para o Ministério Público, configura a obtenção de vantagens ilícitas em prejuízo de terceiros, mediante artifícios ou manipulação de confiança.

A PGR sublinha que os processos já seguiram os trâmites de investigação e continuam em curso, no quadro das competências da DNIAP para o combate à corrupção e à criminalidade económico-financeira.

Esta é a segunda vez que o político é constituído arguido pela DNIAP, depois de ter sido já em 2019, mas esse processo-crime foi arquivado por insuficiência de provas.

Higino Carneiro comunicou a sua intenção de concorrer ao cargo de presidente da MPLA nas eleições previstas para 2027.