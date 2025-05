Segundo o documento da PGR, do total de 400 vagas, 2% são reservadas a candidatos com deficiência.

Em termos de distribuição geográfica, Luanda, a capital do país, é a que recebeu maior quota no concurso público, com 98 vagas, sendo 40 na PGR central e 58 distribuídas pelos diversos municípios.

A carreira de auxiliares técnicos dispõe de um maior de vagas, 300 no total, ao passo que as outras duas categorias dispõem de 50 vagas cada.

Diferente dos demais concursos públicos que são feitos pela Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas, este concurso da PGR será realizado pela própria instituição, e as candidaturas devem ser submetidas através de um portal criado a propósito, entre as 08h00 e as 12h00, durante 15 dias úteis, a partir da publicação do aviso.