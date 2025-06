A cerimónia de tomada de posse destes 60 procuradores, que ascenderam ao cargo de sub-procuradores-gerais da República, foi presidida pelo procurador-geral da República e presidente do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP), Hélder Pitta Grós, que pediu aos magistrados mais trabalho no exercício das funções.

Após a assinatura do livro de posse, Laureano António Carlos, sub-procurador-geral, em nome dos 60 novos magistrados superiores a nível da PGR, disse que todos já conhecem a instituição, e, por isso, vão trabalhar em prol da justiça.

Já o procurador-geral da República e presidente do CSMMP, Hélder Pitta Grós, disse ser imperioso a dedicação e os esforços dos novos sub-procuradores-gerais da República agora empossados, para que o processo a nível das bases ande.

Hélder Pitta Grós reconhece ser ainda muito inferior ao número de sub-procuradores-gerais necessários no país, mas realçou ser importante que os novos magistrados superiores façam andar a justiça.

Pitta Grós reconhece ser por mérito e dedicação que estes novos magistrados superiores foram seleccionados no concurso público para o provimento de 60 vagas na categoria de sub-procuradores-gerais da República, saídos do concurso público aprovado pelo plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ) no passado mês de Fevereiro, em Luanda.

Com a entrada em funções destes 60 novos sub-procuradores-gerais, sobe para 160 o número de magistrados superiores a nível do Ministério Público.

O presidente do CSMMP diz esperar que os novos sub-procuradores-gerais tenham toda a dedicação possível para agilizar os processos que vão para os tribunais competentes.