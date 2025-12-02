A Procuradoria-Geral da República (PGR) anunciou esta terça-feira que o general na reforma Higino Carneiro foi constituído arguido, indiciado dos crimes de peculato e burla qualificada, crimes alegadamente cometidos quando desempenhava o cargo de governador provincial do Cuando Cubango e de Luanda.

Segundo a PGR, foram abertos dois processos-crime na Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal, em que foi constituído como arguido o histórico militante do MPLA e militar de carreira, Francisco Higino Lopes Carneiro.

Um dos processos (46/19) está relacionado com a utilização de fundos públicos para fins particulares pelo arguido Francisco Higino Lopes Carneiro, na qualidade de governador da então província do Cuando Cubango, lê-se na nota de imprensa da PGR aa que o Novo Jornal teve acesso. Neste processo, Higino Carneiro foi indiciado no crime de peculato.

No outro processo (48/20), em que foi indiciado do crime de burla qualificada, está relacionado com o período em que Higino Carneiro esteve à frente dos destinos da província de Luanda: o então governador "terá recepcionado de uma empresa privada mais de 60 viaturas, distribuídas por várias pessoas, sem, no entanto, efectuar respectivo pagamento".

Em Julho, Higino Carneiro tornou pública, no dia em que fez 70 anos, e num vídeo que circulou abundantemente nas redes sociais, a sua pré-candidatura à presidência do partido que governa Angola desde a Independência.