O novo procurador-geral da República, Pedro Mendes de Carvalho, que está no cargo há dois meses, fez uma "varredura" na estrutura central deste órgão judicial, exonerando vários responsáveis de direcção do Ministério Público (MP), substituindo-os por quadros da sua confiança, soube o Novo Jornal.

A "vassoura" de Pedro Mendes de Carvalho atingiu as direcções de recursos humanos, organização, planeamento e estatística, direcção nacional de administração e gestão de orçamento, finanças, e também directores de gabinetes.

A "limpeza" atingiu também o secretariado do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público.

Quem não escapou também destas exonerações foi a direcção de comunicação institucional e imprensa da PGR e o seu director, Álvaro João, foi também foi destituído do cargo.

Argentina Michingi é agora a nova magistrada que ocupa o cargo de directora de comunicação institucional e imprensa da PGR, enquanto Oswaldo Chissoca passa a ser o responsável pela direcção nacional de gestão do orçamento.

Flaviano Francisco ocupa o cargo de director nacional de recursos humanos, enquanto Manuel Manico de Linda e Festo assume o de secretário executivo do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público.

Para o cargo de director nacional de organização, planeamento e estatística foi escolhido Gabriel Figueiredo Satumbo.

Estes magistrados exonerados da estrutura central da PGR eram magistrados superiores, que foram agora colocados nos tribunais de comarca, SIC, e em esquadras de polícia.

Fontes da PGR contaram ao Novo Jornal que Álvaro João, que até então era director de comunicação institucional e imprensa da PGR, foi despromovido e é agora magistrado junto do Tribunal da Comarca de Belas.

Os outros procuradores também desceram de posição, para simples magistrados junto dos tribunais e órgãos de investigação criminal.

Segundo o novo procurador-geral Pedro Mendes de Carvalho, as nomeações fazem parte de uma estratégia de "dinamização e fortalecimento da capacidade organizacional" da PGR.

Pedro Mendes de Carvalho foi nomeado pelo Presidente João Lourenço, como novo PGR, em Março último em substituição de Hélder Pitta Gróz, que deixou o cargo após oito anos.