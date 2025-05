A Polícia de Intervenção Rápida (PIR) foi reforçada com 94 viaturas de choque para "travar" manifestações e situações de desordem pública no País. No próximo mês, 20 novos veículos vão juntar-se a estes novos meios operacionais. Ao Novo Jornal, alguns cidadãos consideraram que se trata de uma forma de intimidar e impedir as pessoas de protestar e de se expressar livremente.

O comandante-geral da Polícia Nacional, Francisco Ribas da Silva, garantiu a Manuel Homem, que efectuou uma visita de trabalho às unidades desta polícia especial de intervenção rápida, no quadro da primeira visita oficial desde que assumiu o cargo de ministro do Interior, que a PIR está preparada para intervir "em todas as situações".

Segundo o comissário geral, a PIR está devidamente treinada e disciplinada para qualquer intervenção que ponha em causa a segurança pública no País.

"Estas forças estão preparadas para intervir em todas as situações, desde as mais simples às mais complexas. Estão devidamente treinadas e disciplinadas com espírito de missão", disse o comandante geral.

Já o ministro do Interior, Manuel Homem, disse que estas viaturas vão aumentar a capacidade operativa da PIR.

Segundo Manuel Homem, a PIR existe para garantir a ordem pública, que, para o Estado "é inegociável e não deve ser, sob circunstância alguma, negligenciada".

Conforme o ministro, após 50 anos de Independência é necessário que a PIR tenha condições para a manutenção da ordem e da segurança de todos.

A Polícia de Intervenção Rápida é uma força especializada, vocacionada para a realização de operações de manutenção e reposição da ordem pública em contextos de elevada complexidade, bem como para a gestão e resolução de incidentes críticos.

Entretanto, a visita às unidades da PIR feita pelo ministro do Interior surge duas semanas depois de a UNITA, maior partido na oposição, ter anunciado a realização de "manifestações non stop" nos próximos dias em todo o país face às "ameaças" do regime contra as liberdades e direitos dos cidadãos, na sequência da posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE).

Segundo o "Galo Negro", as manifestações vão ser convocadas pelo presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, sendo convidados a participar "todos os patriotas angolanos devido às ameaças do regime contra os direitos, liberdades e garantias fundamentais do cidadão".