A Polícia Fiscal Aduaneira apreendeu 16 contentores de 40 pés carregados de madeira Mussivi, camuflados no interior de um armazém, no município de Cacuaco, em Luanda.

Durante a operação foram detidos dois cidadãos de nacionalidade chinesa, acusados de falsificação de documentos e tentativa de exportação ilegal da espécie florestal Mussivi, cuja exploração é proibida no território nacional.

Segundo a polícia, "a empresa Kaifu - Comércio e Prestação de Serviços foi a responsável pelo acto, esta submeteu à Administração Geral Tributária (AGT) uma declaração aduaneira de exportação de madeira, incluindo uma suposta licença de exploração, mas não esperou o aval da AGT para seguir com a actividade".

Depois disso, as autoridades aperceberam-se que a empresa havia solicitado à agência de navegação CMA CGM 16 contentores de 40 pés para o transporte da mercadoria, de forma clandestina, para o exterior do país, acrescenta a polícia.

Uma equipa de inspecção deslocou-se ao armazém onde estava o produto, em Cacuaco, e verificou que a madeira que estava prestes a ser exportada é da espécie proibida (Mussivi), tendo apreendido a carga.

A polícia encaminhou a mercadoria para o entreposto do Cambembeia, em Catete, província do Icolo e Bengo, enquanto diligências prosseguem para o esclarecimento dos factos.