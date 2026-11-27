O Comando Provincial do Zaire da Polícia Nacional (PN) deteve 169 cidadãos, entre nacionais, por auxílio à imigração, e da República Democrática do Congo (RDC), por entrada e permanência ilegal no território nacional.

As detenções aconteceram esta semana, no âmbito da operação "Pré-Quadra Festiva", realizada nos municípios de Mbanza Kongo, Soyo e Nzeto, bem como nas localidades do Luvo, Kinzau e Tomboco.

Dos 169 detidos,166 são oriundos do país vizinho, estes foram travados nas zonas fronteiriças, onde se abrigavam, sendo que alguns tinham consigo documentos falsos.

Quanto aos angolanos, foram três detidos, que estão a ser acusados de auxílio à imigração ilegal e atribuição de documentos alheios aos imigrantes.

Diante desta situação, os estrangeiros vão ser reconduzidos ao seu território de origem e os nacionais serão apresentados ao Ministério Público, para serem responsabilizados criminalmente.