A Polícia Nacional deteve oito homens, acusados de vários roubos a residências na Samba, em Luanda, com recurso a armas de fogo. Num dos vários crimes, os suspeitos invadiram uma habitação e imobilizaram os moradores com braçadeiras plásticas sob ameaça de armas.

A detenção foi confirmada pelo porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, superintendente-chefe Nestor Goubel, que avançou que a operação foi desencadeada pela secção municipal de Investigação de Ilícitos Penais através de um mandado emitido pelo Ministério Público.

A intervenção policial resultou na apreensão de armamento, dinheiro e diversos bens materiais. Entre as apreensões encontram-se duas pistolas (uma Makarov e uma Star), ambas municiadas com três munições e com números de série ilegíveis.

Forram igualmente recuperados um par de fardas da Polícia Nacional pertencente à Unidade de Reacção e Patrulhamento (URP), aparelhos electrónicos, como computadores, Terminais de Pagamento Automático (TPA) do Banco Atlântico, um par de colunas e 14 telemóveis.

Da lista de apreensões fazem também parte 31 cartões Multicaixa de vários bancos, dois Bilhetes de Identidade e uma Carta de Condução, assim como 180 mil kwanzas em numerário e 100 libras esterlinas.

Os oito detidos encontram-se sob custódia policial enquanto o respectivo processo-crime tramita junto do Ministério Público para os procedimentos legais subsequentes.