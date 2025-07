PN diz que dispersou manifestação porque manifestantes não acataram indicação de marcharem até ao Largo do Soweto, pois tinham a intenção de chegar à Assembleia Nacional

O comando-geral da Polícia Nacional (PN) diz que dispersou a manifestação contra o aumento dos preços dos combustíveis e a consequente subida das tarifas dos transportes, organizada pela sociedade civil, e realizada no último sábado, em Luanda, pelo facto de os manifestantes não acatarem a indicação da polícia de terminarem a marcha no Largo do Soweto, na Vila Alice. Apesar de reconhecer que os manifestantes marcharam "pacificamente" do Mercado do São Paulo até às imediações do 1º de Maio, a PN diz que a intenção era dirigirem-se para a Assembleia Nacional, "conduta que violava a Lei".