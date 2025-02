Na fábrica de chinelas foram detidos três homens e na de montagem de televisores foram presos dois indivíduos, todos estes são de nacionalidade chinesa, de acordo com o porta-voz nacional da DIIP, Quintino Ferreira.

Estes comerciantes, além de trabalharem clandestinamente na cidade capital, também produziam os artigos em condições precárias e também falsificavam diferentes tipos de marcas, no sentido de ludibriar os seus consumidores.

A unidade de montagem de televisores plasma que se encontrava no interior do Shopping Kikuxi, segundo Quintino Ferreira, funcionava sem licença e sem qualquer formalidade legal que lhe permitisse fazer montagem dos aparelhos das marcas LG e Homa, em Angola.

O Novo Jornal soube que as vendas destes equipamentos eram feitas em nome de outra empresa, usando blocos de facturas não licenciadas, e estes exigiam ainda que o pagamento para aquisição do artigo fosse unicamente em dinheiro vivo.

No local, foram apreendidos mais de cinco mil televisores de diversas polegadas e os detidos vão ser encaminhados para o juiz de garantias, acusados de fraude fiscal, falsificação de documentos, contrafacção de marca e publicidade enganosa.

Na Camama, a fábrica de chinelos estava dissimulada no interior do Hotel Piao que está localizado nas proximidades do centro comercial Ulengo Center, no distrito urbano da Cidade Universitária

Os infractores falsificavam chinelas de várias marcas conhecidas que eram vendidas no Shopping popular e nos armazéns do distrito urbano do Hoji-ya-Henda com facturas não licenciadas pela Administração Geral Tributária.

Por este motivo, os agentes da DIIP apreenderam as máquinas de produção e grandes quantidades de chinelas.

Quanto aos três detidos, serão presentes ao juiz de garantias, acusados igualmente de contrafacção de marca, fraude fiscal e publicidade enganosa.