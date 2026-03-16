O comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN) registou, no fim-de-semana, 17 acidentes rodoviários, que provocaram sete mortes, nove feridos e danos materiais avaliados em mais de quatro milhões de kwanzas.

Neste período foram realizadas várias operações que resultaram na detenção de 174 indivíduos com idades entre os 18 e os 55 anos, acusados de homicídio, abuso sexual e roubo na via pública.

Durante a acção policial foram apreendidos quatro telemóveis, duas armas de fogo, duas botijas de gás butano, 09,3 gramas de cocaína, fármacos diversos e vários electrodomésticos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas três viaturas e 81 motorizadas. No decurso da operação 538 automobilistas foram multados por diversas infracções ao código de estrada.

A outra tragédia que ocorreu nas estradas do País, no domingo,15, aconteceu na província do Icolo e Bengo, onde dez pessoas perderam a vida e 28 outras ficaram gravemente feridas, vítimas de um despiste seguido de capotamento.

O acidente aconteceu no município do Cabo Ledo e envolveu um autocarro da operadora Macon, que saía da província da Huíla com destino à cidade de Luanda, transportando 49 passageiros. O veículo pesado despistou-se num troço e capotou.

Entre os passageiros seguiam directores provinciais de saúde e chefes de enfermagem, com destaque para três enfermeiras, que morreram no mesmo instante. Estes saíam de uma actividade ligada à área da saúde na cidade de Lubango, na Huíla.