É um exercício exigente e estimulante. É certo que estas profissionais merecem, a todo o momento, o nosso carinho, respeito, admiração e consideração, mas também é importante que, neste mês de Março, o mês consagrado à mulher, recebam essa homenagem feita pelo NJ. Tem sido assim todos os anos e pretendemos que assim seja durante longos anos. Reunimos e escolhemos mulheres de uma área específica e partilhamos a sua história com os leitores. Já o fizemos com mulheres da Banca e também do ramo dos Seguros, como desafiamos mulheres de diferentes áreas a serem editoras do nosso semanário por uma edição. Este ano, o tema é "A mulher na Saúde", são elas que preenchem o suplemento desta edição.