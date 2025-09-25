A Polícia de Guarda Fronteiras (PGF) regista diariamente, só ao nível da fronteira com a vizinha República Democrática do Congo (RDC), mais de 50 casos de violação fronteiriça, uma preocupação para esta força que precisa de mais efectivos e meios operacionais.

Segundo o comandante da PGF, órgão operativo do comando-geral da Polícia Nacional, comissário-chefe, José Domingos Moniz, a fronteira mais violada é a da RDC, onde por vezes a polícia chega a frustrar perto de 80 violações num só dia.

Conforme o comandante, a PGF regista diariamente, em média, mais de 50 casos só nesta fronteira, a mais vasta que Angola, com mais de 2.500 kms.

José Domingos Moniz assegurou que a Polícia de Guarda Fronteiras tem carência de meios operacionais para maior controlo das fronteiras, mas, apesar das dificuldades, os efectivos têm sabido responder de forma adequada às tentativas de violação das fronteiras, com maior ênfase para a da RDC.

O comandante da PGF salientou que apesar da fronteira entre angolana e a RDC ser extensa e complexa, a Polícia de Guarda Fronteiras tem o controlo da mesma, assim como as das vizinhas Zâmbia e Namíbia.

Entretanto, esta quinta-feira,24, o ministro do Interior, Manuel Homem, foi inteirar-se sobre o estado organizacional da PGF, efectuando a sua primeira visita oficial à direcção daquele órgão.

A visita foi marcada por uma reunião que serviu, igualmente, para o alinhamento das orientações para este órgão responsável pelas acções de controlo e repressão da imigração ilegal e crimes conexos nos pontos fronteiriços do país.

No comando da PGF, o ministro Manuel Homem, acompanhado pelo comandante geral da PN, Francisco Monteiro Ribas da Silva, entregou 10 viaturas operacionais, mas reconheceu não ser ainda suficiente para as necessidades da PGF.

O ministro sublinhou que a entrega das viaturas se enquadra no programa de visitas de avaliação dos órgãos a nível do comando-geral da Polícia Nacional com vista a dar respostas técnicas e operacionais no combate aos crimes fronteiriços, com destaque para a imigração ilegal.

"A PGF é uma força especializada, preparada para actuar em condições diversas, pelo que a nossa maior preocupação consiste na melhoria das condições técnicas e operacionais dos efectivos, como garantia da segurança das fronteiras", disse o ministro.

Manuel Homem realçou que para além de meios técnicos, os recursos humanos da PGF precisam de ter especial atenção tendo realçado que está em curso um programa de recrutamento de novos efectivos.

"O recrutamento de efectivos para esta unidade passa por procedimentos diferentes do recrutamento da PN. Pois esta polícia é de especialidade", disse o ministro.

Conforme Manuel Homem, está em conclusão um curso de mais e 600 novos efectivos para reforçar este polícia.

Na semana passada, como noticiou o Novo Jornal, a PGF foi reforçada com mais de 950 novos efectivos, provenientes das Forças Armadas Angolanas (FAA), que concluíram o 21.º curso básico de polícia, na especialização de guarda-fronteiras.