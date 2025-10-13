Em Cacuaco, um agente da Polícia Nacional (em fuga) está a ser acusado de disparar à queima-roupa sobre um efectivo do Serviço de Investigação Criminal (SIC), durante uma discussão. Durante a confusão houve ainda a explosão de uma granada que feriu 29 pessoas.

O incidente aconteceu por volta das 22:00 deste domingo,12, no bairro da Nova Urbanização, no interior da Feira das Roullotes do Mercado da Pick, quando os indivíduos se desentenderam, por motivos ainda a serem esclarecidos.

O Novo Jornal soube junto da polícia que "houve pancadaria entre os dois, e o acusado fez recurso à sua arma de fogo, disparou contra a vítima e meteu-se em parte incerta".

Durante a confusão houve ainda a explosão de uma granada que feriu 29 pessoas. Os feridos foram foram socorridos pelo Instituto Nacional de Emergência Médica de Angola para o Hospital Municipal de Cacuaco.

A direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-geral já tem conhecimento da situação e assegura que diligências já estão em curso no local "para se apurar a veracidade dos factos".

O acusado é um agente de 3ª classe, colocado no comando municipal de Cacuaco. Quanto à vítima, de 23 anos, trabalhava no Porto de Luanda.