O comando provincial de Luanda da Polícia Nacional diz ter mobilizado para o jogo amistoso entre as selecções de Angola e da Argentina, enquadrado nas celebrações dos 50 anos de Independência, agendado para esta sexta-feira,14, mais de três mil efectivos para garantir a segurança do evento.

A Polícia diz ainda que está preparada para eventuais ameaças que possam surgir antes, durante e após o jogo de sexta-feira, que considera de elevado risco.

A informação foi avançada esta quinta-feira,13, em conferência de imprensa, pelo comissário-chefe Mateus Francisco Gonçalves, comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional e coordenador para o asseguramento do jogo.

Segundo o comandante da província de Luanda, todas as viaturas e adeptos serão devidamente revistados.

A Polícia informa que quem levar pastas e qualquer outro volume para o Estádio 11 de Novembro, esta sexta-feira, terá o acesso negado.

Conforme o comandante provincial e coordenador do asseguramento do super-amistoso entre as selecções de Angola e da Argentina, de Lionel Messi, a polícia não será responsável pelos meios e objectos que serão bloqueados pelas forças de defesa e segurança.

Quanto à mobilidade rodoviária, esta será restrita, com desvios do trânsito, para facilitar a mobilidade pedestre.

O acesso de viaturas ao Estádio 11 de Novembro ficará condicionado e serão apenas permitidas viaturas com livre trânsito.

As viaturas sem livre trânsito terão de ser estacionadas no Pavilhão Multiusos Arena do Kilamba, que fica a 1 km do estádio.

Conforme a Polícia, só deverão chegar perto do estádio os adeptos com o bilhete para o jogo.

A Polícia pede aos adeptos para chegarem cedo ao estádio para terem uma entrada tranquila e segura.

O Novo Jornal soube que, para além da presença física de milhares de agentes da Polícia Nacional, a "secreta" tem uma operação em curso para, com o mínimo de perturbação, desviar os eventuais agitadores ao longo do percurso, usando para isso, além dos agentes no terreno, as centenas de câmaras de vigilância do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), além das outras "invisíveis".

A selecção campeã do último Mundial chega a Luanda na madrugada desta sexta-feira, e jogará às 17:00. O Governo Provincial de Luanda (GPL) decretou tolerância de ponto para o período da tarde desta sexta-feira