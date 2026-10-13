A Polícia Nacional (PN) apreendeu, em apenas um mês, 9.022 veículos por sobrelotação e declarou "tolerância zero" à condução ilegal no País, prometendo fiscalizar rigorosamente as motas de três rodas que transportam passageiros, assim como os táxis, para conter a sinistralidade rodoviária, erradicar o transporte clandestino e a sobrelotação, soube o Novo Jornal.

Do total de veículos apreendidos, 6.836 são motociclos e 2.186 viaturas. Segundo a avaliação da PN, a primeira fase de fiscalização das motas de três rodas, que incidiu sobre algumas províncias, foi cumprida, tendo sido restabelecido o princípio da autoridade e atenuados os focos críticos de vulnerabilidade nas áreas urbanas e periurbanas.

Segundo a Polícia Nacional, todos os cidadãos infractores serão encaminhados para os órgãos de justiça, por colocarem terceiros em perigo.

Entre 6 de Setembro e 4 de Outubro, foram detidos 251 cidadãos por condução sem habilitação legal, no quadro das acções de fiscalização rodoviária destinadas a disciplinar a circulação e prevenir acidentes nas estradas do País, informou a PN.

Em declarações à imprensa, o superintendente-chefe Martinho Cavita, director-adjunto de comunicação institucional e imprensa da Polícia Nacional, disse que as detenções resultam de operações destinadas a combater infracções e a reduzir os factores de risco no trânsito, particularmente os associados à condução de motociclos.

Para assegurar a eficácia das acções, a PN mobilizou meios técnicos e tácticos que permitiram a instalação de 3.083 barreiras policiais de fiscalização e a realização de operações Stop nas vias estruturantes nacionais e municipais, com destaque para as províncias de Luanda, Benguela, Cuanza-Sul, Huíla, Bié e Malanje, seleccionadas devido à elevada densidade de tráfego.

Entretanto, além da "tolerância zero" à condução ilegal, a PN estabelece como prioridades a intensificação da fiscalização específica e a monitorização contínua dos eixos críticos, com foco no transporte remunerado não autorizado, nos veículos de carga utilizados indevidamente para o transporte de passageiros e na verificação sistemática dos equipamentos de protecção individual, nomeadamente os capacetes homologados.