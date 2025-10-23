A Polícia Nacional (PN), através do Ministério do Interior (MININT) e das Finanças (MINFIN), adquiriu, em Itália, uma frota de 19 helicópteros, novos, de dois modelos diferentes, AW139 Bimotor e AW119Kx Koala, para vigilância e patrulhamento policial aéreo no território nacional, soube o Novo Jornal.

O primeiro helicóptero da frota chega ao País ainda este ano, enquanto os restantes vão chegar depois, refere a PN.

A entrega formal do primeiro helicóptero ao comando geral da Polícia Nacional foi feita esta quarta-feira, em Milão, Itália, pelo fabricante, ao número 1 da Polícia Nacional, comissário-geral Francisco Ribas da Silva.

Segundo a Polícia Nacional, "a aquisição destes meios técnicos reflecte o compromisso do Governo angolano em encarar a responsabilidade de dotar a PN dos melhores instrumentos para o cumprimento da sua missão".

O porta-voz da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues, que integra a delegação do comando-geral da Polícia Nacional presente em Itália, assegurou que estes helicópteros, ao incorporar a tecnologia mais avançada, serão vitais para melhorar a vigilância e o patrulhamento aéreo, reforçar a capacidade de resposta rápida em emergências e calamidades, apoiar operações de busca e salvamento e combater de forma mais eficaz a criminalidade organizada em todo o País.

Segundo a PN, os novos helicópteros estão equipados com tecnologia de ponta e serão vitais para melhorar a vigilância e o patrulhamento aéreo.

A assinatura do termo de entrega do primeiro helicóptero da frota foi feita pelo fabricante, a empresa italiana Leonardo Helicopters, através do seu vice-presidente de marketing e vendas da divisão, Stefano Villante.

Da parte angolana assinou o comandante-geral da PN, Francisco Monteiro Ribas da Silva.

A Polícia Nacional, através do MININT, assegura que a empresa italiana Leonardo Helicopters "é líder mundial no ramo, caracterizada pela excelência, inovação e fiabilidade das suas aeronaves".

O contrato prevê formação de técnicos, como pilotos e mecânicos.

Estão ainda garantidas assistência técnica, em Angola, por parte da empresa Tecner, certificada pela empresa Leonardo Helicopters e pela ANAC,tal como o suporte logístico e toda a cadeia de valor que garante a subsistência dos helicópteros adquiridos.

No seguimento da actividade, o comandante geral da PN deslocou-se ao centro de formação e treinamento da empresa, onde se inteirou do processo de treino de efectivos angolanos da Unidade de Aviação da Polícia Nacional, no âmbito do contrato de aquisição das aeronaves.