Dias depois de o Novo Jornal ter noticiado que os vencedores do concurso "melhor agente de 2025", da Polícia Nacional (PN), aguardavam há dois meses pela entrega dos prémios em dinheiro, o comando-geral resolveu o problema, liquidando a dívida.

A confirmação é da própria Polícia Nacional, que assegura ter efectuado o pagamento na totalidade aos vencedores do concurso, colocando fim a dois meses de espera.

Ao Novo Jornal, alguns agentes, que se queixavam da demora no pagamento, apelavam à intervenção do comandante-geral, Francisco Ribas da Silva, para a resolução do problema, depois de terem recebido apenas os cheques simbólicos durante a gala de premiação, em Maio.

Pela primeira vez na história da Polícia Nacional, o concurso contemplou prémios em dinheiro.

No total, o comando-geral da Polícia Nacional pagou 20 milhões de kwanzas para premiar os vencedores do concurso "melhor agente".

Segundo a organização, os primeiros classificados receberam dois milhões de kwanzas, os segundos seleccionados um milhão e quinhentos mil kz e os terceiros classificados um milhão.

As distinções foram entregues pelo comandante-geral da Polícia Nacional, Francisco Ribas da Silva, em Maio, numa cerimónia realizada no Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais General Osvaldo de Jesus Serra Van-Dúnem.

Na classe dos oficiais superiores, o 1º classificado foi o superintendente-chefe Clemente Pontes, afecto ao comando provincial de Luanda. Na 2ª posição ficou o intendente Paulo Afonso Kaputo, do Cubango, e, em 3.º lugar, o intendente Cristiano Magalhães, de Icolo e Bengo.

Na classe dos oficiais subalternos, a vencedora foi a subinspectora Glória Álvaro, da Unidade de Objectivos Estratégicos. Na 2ª posição ficou o inspector-chefe Alberto da Silva, da Polícia de Intervenção Rápida, e, em 3º lugar, o subinspector Custódio Canga, de Cabinda.

Na classe dos subchefes, o vencedor foi o 1º subchefe Manuel Campos, seguido de Nelson Sebastião e Martinho Dônde.