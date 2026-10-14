Cerca de 20 bairros da província de Cabinda estão privados do abastecimento de água da rede pública há vários dias, devido à rotura de uma conduta principal na localidade de Buco-Mazi, no município de Tando Zinze, soube o Novo Jornal.

A situação está a afectar milhares de famílias e a obrigar muitos moradores a recorrer a fontes alternativas para obter água.

Segundo a Empresa Pública de Águas e Saneamento de Cabinda (EPASCABINDA-EP), a interrupção do fornecimento de água em vários bairros da cidade deveu-se à rotura de uma conduta com um diâmetro nominal de 1.000 milímetros, em Buco-Mazi.

Além de Buco-Mazi, estão afectados os bairros do Chinga, Mbuco, Mabel, Simulambuco, Cabassango, Simindele, Urbanização 4 de Abril, Chibodo, Zôngolo, Buco-Ngoio, Lombo-Lombo, Amílcar Cabral, Comandante Gika, 4 de Fevereiro, A Luta Continua, A Vitória é Certa, 1.º de Maio, Povo-Grande e Tchizo.

A Empresa Pública de Águas e Saneamento de Cabinda informou, esta terça-feira,13, em comunicado, que já estão em curso os trabalhos para a reposição do fornecimento de água nas zonas afectadas, assegurando que a intervenção está a decorrer com celeridade, com o objectivo de restabelecer o serviço o mais rapidamente possível.