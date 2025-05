De acordo com o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, Manuel Halaiwa, está envolvida no esquema uma empresa nacional que pretendia exportar, de forma fraudulenta, o mineral.

A mercadoria foi apreendida porque os proprietários (ainda por encontrar), pretendiam violar o decreto presidencial 185/24, de 14 de Agosto, que proíbe a exportação de quartzo, esclarece o SIC.

O Novo Jornal soube que uma equipa da direcção geral do SIC vai deslocar-se ao lugar nesta terça-feira, para as devidas diligências.