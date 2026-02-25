No âmbito das comemorações dos 50º aniversário da Polícia Nacional (PN), a 28 deste mês, o Presidente da República procedeu esta quarta-feira,25, à atribuições de medalhas de mérito a todos os ex-comandantes-gerais da corporação.

Nesta primeira cerimónia de outorga de condecorações a efectivos da Polícia Nacional, João Lourenço atribuiu também medalhas aos antigos ministros do Interior, Sebastião José António Martins e Ângelo de Barros Veiga Tavares, respectivamente.

O Chefe de Estado também reconheceu os feitos e méritos dos comissários Eduardo Filomeno Barber Leiro Octávio e Mateus André, com atribuição da medalha de valor do serviço policial, da classe única,

O evento exalta "o percurso de cinco décadas da Polícia Nacional na salvaguarda da paz social e protecção dos cidadãos", e reforça o compromisso do Estado com "a valorização e dignificação da carreira policial".

Assim, o PR atribuiu a medalha da classe única aos antigos comandantes-gerais Santana André Pitra "Petroff", Armindo do Espírito Santo Vieira, João Arnaldo Saraiva de Carvalho "Tetembwa", (ítulo póstumo), a Fernando Torres Vaz da Conceição "Mussolo", Fernando da Piedade Dias dos Santos "Nandó" (título póstumo), José Alfredo "Ekuikui", Ambrósio de Lemos, Alfredo Eduardo Manuel Mingas "Panda", Paulo Gaspar de Almeida e Arnaldo Manuel Carlos.

O actual comandante-geral, comissário geral Francisco Monteiro Ribas da Silva, também mereceu a distinção.

Estas medalhas visam prestar especial reconhecimento aos oficiais comissários, superiores, subalternos e subchefes, que tenham prestado um exemplar e relevante contributo na preservação e manutenção da segurança pública

Na longa lista de condecorações e distinções, estão mais de 800 efectivos da Polícia Nacional, dos quais os comissários-chefes reformados, Salvador Rodrigues "Dodó", António Pedro Joaquim "Kandela", António Maria Sita, Elizabeth Maria Ramos Franque "Bety", Albino Francisco de Abreu "Xaxá", Mário de Oliveira Santos e Eduardo Cerqueira.

Entre os condecorados com patentes inferiores, mas com elevado reconhecimento do PR, estão o inspector Valódia Pascoal, o subinspector Frederico Romeu, e os 1.º subchefes Eduardo Mfinda, Eva Miguel, Fernando Mbovola, Lucília Pinto Ngola, Manuel Campos, Osvaldo Alberto e Deodato da Silva.

A medalha de valor do serviço policial, classe única, é entregue pelo Presidente da República e ao ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República é delegada competência para entrega das medalhas de ordem pública e de serviços distintos, ambas de 1.ª classe.

Ao Ministro do Interior é delegada competência para entrega das medalhas de ordem pública e de serviços distintos, ambas de 2.ª classe.